A campanha presidencial nos EUA toma corpo e, além do embate ideológico, a implantação de um sistema de saúde universal volta à agenda. Embora seja uma questão de ordem interna, ligada aos cidadãos norte- americanos, o tema chama atenção internacionalmente em razão da proliferação do coronavírus. É uma nação populosa, onde pessoas relutam em buscar auxílio médico para evitar despesas.

Desde 1988, nossa Constituição define que todo brasileiro tem direito à saúde via SUS. A frase “a saúde é direito de todos e dever do Estado” define a ideia. O SUS não é apenas atendimento médico, mas também vigilância em saúde e fornecimento de medicamentos. Dos países mantenedores de sistemas de saúde públicos e universais, como Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Suécia, Espanha, Portugal e Cuba, nenhum tem população superior a 100 milhões de pessoas.

“Ainda bem que temos o SUS”, disse o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, sobre a capilaridade do sistema que põe o País como referência no combate ao coronavírus, com possibilidade de redução de impactos econômicos.

É nas crises que a humanidade reafirma o valor das ações coletivas, regidas por um princípio de solidariedade mais eficaz que costumam ser as ações individuais.