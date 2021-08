O Programa Nacional de Imunização (PNI) é referência mundial. Catapultou o Brasil à condição de pioneiro na incorporação de diversas vacinas ao calendário do SUS, um cuidado que raros países no mundo ofertam, de maneira tão universal e abrangente. No entanto, a alta taxa de cobertura, principal característica do sistema, vinha caindo antes mesmo da pandemia. E agora, mesmo diante de uma doença letal, se mantém.

Reportagem na edição de ontem revela que o avanço da vacinação por faixa etária nas cidades goianas, uma notícia matematicamente desejável, não reflete a cobertura vacinal nas diferentes regiões do Estado. Das 15 maiores cidades, as quatro que mais ampliaram o chamamento por idade são as mesmas com os porcentuais mais baixos de imunização, se levada em consideração a proporção da população.

No mesmo dia, levantamento da Secretaria de Estado da Saúde apontava que, do grupo de 1 milhão de pessoas imunizadas com duas doses em Goiás, 1.098 morreram pela doença - um porcentual de 0,1%.

Trata-se de um número que revela a eficácia da vacinação e desmente narrativas de cunho político que, ao fim e ao cabo, contribuem para a baixa cobertura vacinal em relação à Covid-19.