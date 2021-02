Fruto de uma politização incompatível com a seriedade da crise sanitária, a absoluta descoordenação do processo de vacinação contra a Covid-19 mergulha a população num mar de incertezas. Trata-se de uma situação desumana, na medida em que só a informação e o comprometimento coletivo são capazes de conduzir o País para além da pandemia.

Em vez disso, seguimos patinando nos vorazes apetites eleitorais. Há inclusive espaço para a disseminação das chamadas fake news. Ontem, a divulgação de falso calendário para a imunização de idosos é uma informação por demais esperada por famílias, aflitas com os riscos a que se vê submetida desde março essa parcela da população. Quando datas são sinalizadas, estabelecendo uma ordem de vacinação por faixa etária, cria-se mais do que uma expectativa. Há uma mobilização, não só emocional, mas física, de pessoas a caminho de postos de saúde. Fora da esfera dos mentirosos profissionais, a ânsia por trazer informações novas é compreensível, pois amplia o moral de todos para lidar com agruras sem fim, mas não pode ser maior do que a clareza e a exatidão. A precipitação, sobretudo por motivo político, só entorna mais o caldo de angústia em que o Brasil miseravelmente está imerso.