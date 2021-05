A pandemia monopolizou as atenções, o que não significa que as demais tragédias estejam revogadas. Muito pelo contrário, o Maio Amarelo, cuja programação foi retomada em Goiânia, nos lembra da violência incessante no trânsito. E o lado irônico dessa dinâmica cruel é que não precisa se deslocar motorizado para sofrer as consequências nefastas.

Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas em 2019 (último dado disponível), 31.945 mortes no trânsito brasileiro. Dentre estes registros, 6.018 foram de pedestres, ou seja, quase 19%. Dados da Seguradora Líder, responsável pelo DPVAT até 2020, os pedestres perdem apenas para os motociclistas tanto em indenizações por morte quanto por invalidez permanente. Em 2020 foram pagas, 9.177 indenizações por morte de pedestres no trânsito. Esse número representa 27% do total de indenizações pagas por morte no trânsito.

Reportagem nessa edição mostra a reprodução dessa dinâmica na capital, onde em média três pessoas morrem atropeladas a cada dia. Nesse mesmo espaço de 24 horas, pelo menos 59 motoristas são multados por desrespeitos à faixa de trânsito. São dados que mostram uma relação de causa e efeito que só com civilidade é possível interromper.