A degradação de espaços urbanos carregados de simbolismo e valor histórico fez com que novos conceitos entrassem nas discussões sobre humanização e melhoria das condições de vida nas metrópoles.

O individualismo cede lugar ao plural, na medida em que estimula o encontro entre pessoas e atitudes coletivas sustentáveis.

Nessa nova mentalidade, é oportuna a proposta feita ontem pela Associação Comercial e Industrial do Centro de Goiânia e Adjacências, que prevê a revitalização da região a partir da Rua 3. Da Alameda Botafogo à Rua 11, passando por artérias relevantes como as avenidas Araguaia, Goiás e Tocantins, a ideia é criar seis espaços para lazer, arte, cultura, gastronomia, economia criativa e novas tecnologias, com, na palavra dos proponentes, “uma gestão da cidade para o homem”.

Na essência, trata-se de um esforço meritório, porque humaniza. Também acerta ao, em vez de atacar o todo, concentrar esforços no perímetro da Rua 3, sedimentando uma dinâmica com potencial de se alastrar.

Roga-se que a união da energia da iniciativa privada e do setor público se potencialize e, diferentemente de outras iniciativas, que essa tenha fôlego para fazer as transformações por demais necessárias.