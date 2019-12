Reportagem na edição de domingo mostrou o elevado número de obras de grande porte que se espalham pela cidade, a maioria delas voltada para a mobilidade. A Prefeitura começará o ano de 2020 com 23 projetos para terminar, além de outros que serão iniciados, como o asfaltamento de ruas de Goiânia. Trata-se, sem dúvida, de boa notícia para a capital, que amargava anos sem investimentos em obras indispensáveis. No entanto, é preciso que tudo seja executado com responsabilidade e planejamento, para que a cidade não enfrente mais os transtornos e prejuízos de esqueletos abandonados, produzidos pelas construções inacabadas, fruto quase sempre da falta de planejamento. Não há como adiar projetos de mobilidade e investimento no transporte público, sob pena da população enfrentar trânsito cada vez mais caótico, o que influencia diretamente em sua qualidade de vida. Por outro lado, é preciso pensar também em ações que mitiguem o excesso de impermeabilização, a formação de ilhas de calor e a aspereza do concreto que tornam as cidades menos acolhedoras, menos humanas, interferindo drasticamente no conforto e segurança. Goiânia merece crescer com sustentabilidade e qualidade.