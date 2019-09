As aceleradas transformações econômicas se fazem perceber no espaço urbano como um todo. Nas cidades, surgiram vazios em regiões centrais e as fronteiras do tecido urbano foram expandidas para periferias distantes, em territórios não necessariamente articulados entre si.

Os resultados desse fenômeno são perceptíveis sobretudo na questão da mobilidade, mas também em muitos aspectos com interferência direta na qualidade de vida dos habitantes.

Ao reconhecer a existência desses vácuos econômicos, e mirar alternativas para enfrentá-los, a proposta do Plano Diretor de Goiânia (PDG) acerta.

Até porque não faltam argumentos matemáticos para propor uma distribuição mais homogênea dos negócios pela capital. Hoje, 40% das empresas em plena atividade estão instaladas em 10 bairros, quando a cidade conta com 700. Isso vale dizer que a maioria dos moradores precisa se deslocar, tanto para trabalhar, quanto para atender necessidades básicas de consumo. Oferecer novos vetores para o empreendedorismo é um desafio muito relevante a que a proposta se dispõe, e todos os goianienses devem ficar atentos, porque não será possível ficar alheio no futuro.