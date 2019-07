Dando continuidade ao projeto Plano Diretor para Todos - série de reportagens e entrevistas produzida em parceria pelo POPULAR e CBN Goiânia, com a finalidade de traduzir as propostas técnicas criadas para direcionar o crescimento da capital- esta edição traz mais um capítulo, em que apresenta a ideia de cidade compacta. O objetivo é estimular a ocupação de vazios urbanos, favorecendo a habitação em áreas já dotadas de infraestrutura, como forma de facilitar os deslocamentos.

Ao evitar a política de cidade espraiada, a proposta traz consigo diversas vantagens em termos de custo público e privado e também em qualidade de vida. As áreas residenciais espalhadas em grandes distâncias, com terrenos desocupados entre elas, obriga o poder público a levar os serviços públicos de água, saneamento, transporte para bairros isolados, elevando o valor cobrado para toda a população.

Além disso, moradores sofrem com o deslocamento, passando boa parte do dia no transporte entre a casa e o trabalho. A cidade compacta, portanto, se apresenta como uma alternativa sensata, que pode contribuir para disciplinar o desenvolvimento urbano, transformando a capital em um lugar melhor para viver.