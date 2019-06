O desafio de buscar soluções para as áreas distintas, como esporte, lazer, assistência social e desenvolvimento econômico no âmbito do município, deixou em efervescência a comunidade tecnológica de Goiânia.

De 223 inscritos, 60 foram selecionadas para o Mutirão Tech, que a prefeitura e o Sebrae promovem nesse fim de semana. O modelo de discussão de ideias para a implementação de projetos digitais já é bastante disseminado na iniciativa privada, mas agora estará a serviço da comunidade em geral, que será a principal beneficiada pelas soluções que lá nascerão.

Os quatro melhores classificados também vão ao Vale do Silício, na Califórnia, aprimorar -se no maior celeiro de empresas tecnológicas do mundo. Trata-se de uma contribuição notável para o desenvolvimento pessoal, com reflexos no capital humano disponível na capital. Porém, a maior contribuição social virá da possibilidade de imersão na estrutura do Paço. Isso porque os projetos mais viáveis terão à disposição as estruturas dos órgãos municipais para que possam se consolidar.

Como a tecnologia é um mercado que se expande pela inovação, é salutar o incentivo que o município e o Sebrae ora oferecem. Que seja o primeiro de um ciclo contínuo.