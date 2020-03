Em janeiro, uma imagem chocou o País. Nessa foto, a vítima beija o agressor logo após sua sentença a cinco anos de prisão por tentativa de feminicídio, após disparar sete tiros e acertar cinco contra a então namorada. Numa reação bem típica dos tribunais da internet, a mulher foi sumariamente julgada pelo gesto.

Embora de maneira menos eloquente, dados vindos à tona numa reportagem na edição de ontem também ajudam a ilustrar esse fenômeno. Em Goiás, uma em cada 10 medidas protetivas emitidas pela Justiça - pelas quais homens com históricos de agressão são impedidos de se aproximar de suas ex-companheiras - é revogada a pedido da própria mulher.

É preciso aqui um olhar menos complexo sobre esses episódios - que não ocorrem por ignorância ou masoquismo.

É, via de regra, resultado de um histórico de agressões que a psicologia define como “ciclo da violência”. Há um aumento da tensão, à qual se segue a agressão em si, que é em seguida minimizada com sinais

de arrependimento e promessas de mudança por parte do agressor. Após o período estável, o ciclo volta à primeira etapa.

Daí a importância de se refletir o papel cultural desse fenômeno, sem conclusões simplórias alicerçadas em fatos que se dão isoladamente.