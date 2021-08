Embora a tragédia humana da pandemia tenha arrefecido os ataques de cunho político à ciência, deixando essa estratégia restrita a irresponsáveis a serviço de projetos autoritários, é dever do jornalismo destacar o trabalho silencioso de pesquisadores, cujos efeitos se fazem perceber na vida de todos. Exemplo disso é pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG), que monitora a concentração do Sars-CoV-2 no esgoto de Goiânia.

Em parceria com a Saneago, os cientistas coletam amostras na Estação de Tratamento do Esgoto Doutor Hélio Seixo de Brito, para onde converge 70% dos resíduos domésticos produzidos na capital.

O resultado aponta a alta concentração do vírus, sem grande variações ao longo das semanas. Essa informação dá mais um subsídio aos gestores da saúde pública, na medida em que antevê ascensão e queda da circulação do patógeno entre a população. A coleta e análise são semanais, o que garante regularidade e confiabilidade para a tomada de decisões.

Dessa forma, com fatos advindos do método científico, é possível às autoridades sanitárias traçarem manobras de proteção epidemiológica. Fatos também permitem ao cidadão se proteger

do uso criminoso da desinformação, para

fins políticos nada republicanos.