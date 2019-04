A possibilidade

de uso das instalações de escolas públicas, nos horários em que não há atividades curriculares, revela-se alternativa importante para as comunidades na qual estão inseridas. Trata-se de uma experiência consagrada em várias unidades da federação, mas em Goiás, por questões econômicas e estratégicas, fica temporariamente em segundo plano.

Reportagem na edição de ontem mostra que a reforma estrutural implantada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) atinge os Centros de Educação e Convivência Juvenil (Ceconjs). Das 11 mantidas até o fim do ano passado, cinco foram fechadas e as demais tiveram de operar com menos recursos e absorver mais atividades.

O projeto em vigor desde 2004 compensava de alguma forma a falta de espaços públicos de lazer e as limitações econômicas que não permitam às comunidades locais pagar pelo uso de espaços privados. Havia, portanto, uma função social importante.

Embora seja compreensível que a gestão pública trace prioridades, é forçoso reconhecer a importância de iniciativas como essa, para que elas não se percam no bojo de contingências que, espera-se, sejam passageiras.