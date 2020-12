Há na tradição do jornalismo, a cada fim de ano, a disposição de rememorar os fatos por meio da retrospectiva. Recapitular o passado recente é uma forma de dar passos mais consistentes rumo ao ano que se avizinha, revendo erros, acertos e oportunidades do ponto de vista coletivo, como sociedade. Ocorre que, nesse 2020 atípico, de luto e confinamento, a mera observação do que foi vivido não basta. Até porque o passado se alastrou rumo ao presente. Por essa razão, nessa última edição do ano, O POPULAR inova. A retrospectiva temática sobre a pandemia rememora obviamente a dor de uma doença que, rapidamente, foi se instalando entre nós. Mas também tenta projetar o futuro, com o rigor que o bom jornalismo existe. Ao traçar as perspectivas para 2021, mês a mês, não nos guiamos só pela necessidade, humana, de despressurizar o fardo. O compromisso com a verdade também implica em traçar horizontes não tão alvissareiros, mas cuja compreensão nos permitirá avançar com mais lucidez nesse 2021. Dessa forma, O POPULAR renova o compromisso de não deixar seu público órfão de informação de qualidade, justo quando essa pode representar escolhas de vida ou morte. Que tenhamos um ano novo sólido de esperanças e conquistas.