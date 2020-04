O mundo ainda está no meio da tormenta, se esforçando para salvar vidas. Contudo, sem perder essa prioridade de vista, é lícito imaginar rotas de saída à devastação econômica. Na Europa, onde o novo coronavírus se instalou com antecedência, provocando milhares de mortes e paralisando economias pulsantes, o raciocínio para a retomada se aprofunda.

Ao contrário do isolamento social, que encontra opositores aqui e acolá, no campo econômico há aparentemente um consenso: só haverá saída com pesado investimento público. Resta saber como e onde concentrar essa energia.

O ministro português de Planejamento, Nelson Souza, sinaliza rumos interessantes de se observar. Para Souza, o plano de recuperação terá emergencialmente de reconduzir a produção ao nível mais normal possível - já levando em conta uma nova normalidade. Nesse contexto, será imperioso olhar para os setores mais afetados, como turismo, comércio, as micro e pequenas empresas, bem como o setor industrial — o tradicional e não só.

Por fim, há de se mirar os desafios estratégicos e estruturais. Retomar a agenda do crescimento verde e da transição digital pode ser um jeito de se ajustar mais rapidamente à nova ordem que está por vir.