Além da questão do equilíbrio econômico da operação, cuja gravidade levou a Justiça a exigir uma solução financeira emergencial por parte do poder público, o transporte coletivo se encontra diante de uma encruzilhada.

Ontem, primeiro dia útil após a publicação do novo decreto estadual flexibilizando algumas atividades antes suspensas pra a contenção do avanço do novo coronavírus, houve aglomerações nos terminais urbanos.

Isso porque a projeção da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos,

de 100 mil usuários no sistema, testaria a capacidade de cumprir a regra reeditada no novo decreto, pela qual só é possível transportar passageiros na capacidade de usuários sentados por ônibus.

Independentemente das soluções que possam surgir, essa crise já denota a insustentabilidade do atual modelo. Há enormes horários de pico, quando os usuários têm a dignidade reduzida em ônibus lotados e, por ora, alavancando as chances de sucesso do vírus.

É preciso ousadia no enfrentamento dessa situação, não só da parte dos concessionários, mas da sociedade como um todo. O escalonamento de horários e tantas outras ideias sempre adiadas podem, enfim, oferecer uma resposta duradoura e não apenas paliativa.