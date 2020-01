Projeto da Prefeitura de Goiânia que pretende estimular a participação de empresas e da população na manutenção de praças e outros logradouros mostra-se como uma importante iniciativa para a cidade, ao integrar o cidadão na responsabilidade de cuidar do espaço público. Reportagem nesta edição revela que 17 locais da cidade foram “adotados” até agora, adesão que deve crescer nos próximos meses, conforme expectativa da Prefeitura. Por ser recente, o projeto ainda não tem um balanço sobre os resultados da conservação, mas já se mostra positivo, na medida em que envolve os moradores e os aproxima da cidade. A medida, se exitosa, poderá tornar a área urbana mais confortável, ampliando oportunidades de lazer, contemplação e convivência, reduzindo a aridez do concreto e aumentando as zonas permeáveis. Os efeitos de cuidados simples podem, portanto, produzir uma cadeia de consequências favoráveis, que perpassam por ações benéficas no microclima e influenciam até mesmo na redução da violência.

Parques, praças e áreas de convivência são espaços valorizados nas cidades mais civilizadas do mundo. Espera-se que Goiânia trilhe esse caminho.