Cada vez mais jovens

O momento absurdamente cruel da pandemia no Brasil se notabiliza pela escalada de frequência com que pessoas abaixo de 55 anos e sem doenças pré-existentes que favoreçam a ação do vírus dão entrada nos pronto-socorros e nas unidades de terapia intensiva com quadros graves de Covid-19. Embora a epidemiologia ainda tateie para entender o fenômeno, profissionais de saúde já observam a distinção deste cenário em relação ao que se constatou no pico de casos e mortes em 2020.

Nesta semana, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, chamou a atenção para o fato de que seis em cada dez pacientes de UTI estarem na faixa dos 30 e 50 anos. E a média de tempo de internação saltou: de 7 a 10 dias, para 14 a 17 dias, o que exige mais do sistema. Em Goiás, reportagem nesta edição mostra mesma tendência.

Há muita formulações de hipóteses para a situação, mas, qualquer que seja a conclusão, a solução passa pela maior tomada de consciência da faixa mais jovem da população. Se antes o resguardo pessoal era uma questão ética, de respeito ao próximo, agora passou também a ser um compromisso com a própria sobrevivência.