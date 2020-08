Num momento em que a ciência reassume um espaço de relevância, antes contestado por razões estritamente ideológicas e eleitorais, o Estado colhe um resultado prático dessa tendência. O Polo de Inovação do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) de Rio Verde abrigará unidade do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial (Ceagre), um aporte de recursos com a pretensão de proporcionar mais tecnologia ao campo.

Pela estratégia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), o Ceagre surge para estimular o empreendedorismo agropecuário.

Uma área de 400 mil hectares conectados se põe como laboratório onde serão validadas as tecnologias exponenciais, que, grosso modo, usam os recursos digitais para melhorar o desempenho da atividade.

O campo goiano, cujo protagonismo se manifesta em muitas frentes, ganha ainda com essa decisão de investir em inteligência.

Dos R$ 15 milhões previstos no projeto, R$ 9 milhões se destinam a cem bolsas de iniciação científica a pós- doutorado. Não se faz inovação sem cérebros e o fomento da pesquisa hoje é o modelo mais eficiente para que se colha resultado no futuro.