As chuvas inclementes dos últimos dias agravaram um problema já perceptível a todos que exerceram o sagrado direito de ir e vir na capital: a erupção de buracos nas vias de Goiânia. Um rápido exame nos arquivos do POPULAR ou na memória dos moradores define a situação como cíclica, que se repete a cada estação chuvosa.

De outubro para cá, contratempos com a vencedora da licitação para fornecimento de insumos para o asfalto colocaram um elemento complicador a mais.

Em entrevista a Jackson Abrão, semana passada, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Dolzonan da Cunha Mattos, falou da ousada e bem-vinda meta de, até o centenário de Goiânia, colocá-la no ranking de 10 melhores cidades para se morar no Brasil. São importantes, obviamente, os projetos de grande porte ora em curso. Mas é também preciso cuidar do varejo urbanístico. Como dito nesse mesmo espaço em dezembro de 2016, quando a cidade se via também com problemas de infraestrutura, Goiânia precisa sem mais adiamentos encontrar uma solução mais duradoura para a questão do asfalto.

Cabe ao poder público buscar respostas na engenharia para que uma situação passível de controle não se torne recorrente.