Nesta superedição de fim de semana, reportagem de capa traz um respiro no cenário literalmente asfixiante em que vivemos. É que enquanto a crise sanitária continua a ceifar vidas e oportunidades, uma inquietação já começa a traduzir esperança em resultado numa união do campo com a ciência.

A bordo de um projeto da Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Ipameri, produtores de uva e vinho qualificam a produção.

Em pelo menos 48 propriedades rurais goianas, as parreiras cultivadas já apresentam qualidade superior ao Sul do País, cuja tradição na vitivinicultura vem ao longo dos anos.

Há um melhor aproveitamento das condições climáticas do Cerrado, o que garante a qualidade do produto final.

O Estado já conta com quatro vinícolas em produção, que fabricam vinhos finos, vinhos de mesa e suco integral.

O mercado de vinhos, sobretudo os finos, foi na direção oposta e deu um salto histórico em 2020.

O consumo per capita subiu 30% no País chegando à máxima de 2,78 litros para cada habitante com mais de

18 anos.

Se levarmos em consideração ainda o potencial turístico atrelado à atividade, ganha mais valor a iniciativa que começa

a se consolidar no

campo goiano.