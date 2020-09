Por obra da Emenda Constitucional (EC) 97, aprovada em outubro de 2017, as coligações partidárias estão proibidas nas eleições proporcionais a partir dessa, de 2020.

A impossibilidade de alianças expressa na nova legislação faz com que Brasil tenda a ultrapassar a marca de um milhão de candidatos a vereador. Antes disso, uma coligação partidária podia lançar um número de candidatos que representasse até 150% das vagas em disputa na Câmara do município. Vale dizer que, se uma cidade tem 10 vagas para vereadores, é possível lançar 15 candidatos. A partir deste ano, cada partido, sozinho, poderá postular esse número.

Havia um entendimento que, da maneira como estava posta, a coligação proporcional favorecia distorções. Sem critérios programáticos firmes por parte das alianças, o cidadão era induzido a por vezes eleger um candidato com o qual não tinha afinidade de projeto ou ideológica.

Em que pese o debate, o fato é que o eleitor será submetido a uma torrente de candidatos, criando uma aparente confusão. Isso expõe também a vastidão do cenário partidário do País, no mau sentido, na medida em que há muitas siglas e pouca clareza de razões.

É fundamental que essa eleição seja observada detidamente, para subsidiar eventuais correções futuras.