Não houve quem passasse incólume pela pandemia, mas poucos setores experimentarão efeitos tão prolongados quanto a Educação. As limitações impostas pelas circunstâncias sanitárias acentuaram as desigualdades sociais, e a escola pública, em especial, padece de forma mais contundente. Diante desse cenário, assume valor ainda maior duas decisões encaminhadas ontem pelo governo do Estado.

Na primeira, a Secretaria de Estado de Educação anunciou para no máximo janeiro do ano que vem o lançamento do edital para realização do concurso público da pasta, com convocação a partir de novembro do próximo ano. Serão 3,5 mil vagas, que repõem os aposentados e dão mais segurança às carreiras do magistério estadual, num momento em que ele é mais fundamental do que nunca para a retomada da Educação. A redução dos contratos temporários, dando solidez ao vínculo dos professores, valoriza o ensino como um todo.

Por fim, durante o Café com CBN, o governador Ronaldo Caiado anunciou reajuste salarial para professores e servidores, que vão até 7,20%, além do auxílio de R$ 500 às funções de apoio na escola. São duas notícias que sinalizam um olhar cada vez mais necessário para que a Educação cumpra a sua função social.