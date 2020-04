Existe uma ânsia evidente, e justificada, por boas notícias. Em meio a uma pandemia causada por um vírus desconhecido, de imenso potencial de contágio e alta taxa de letalidade, é fácil entender por que a população busca tanto informações positivas. Infelizmente, nem sempre isso é possível, pois antes de tudo cabe à imprensa alertar para os riscos, que não são pequenos, e mostrar a triste realidade que se repete pelo mundo. É uma forma de advertir o cidadão, denunciar fragilidades, levar informação responsável e contribuir para que os efeitos da pandemia desapareçam o mais breve possível. Reportagem na edição do fim de semana trouxe uma das boas notícias possíveis em meio a uma crise sanitária sem precedentes no planeta. Cientistas goianos na linha de frente do trabalho de enfrentamento ao coronavírus produzem pesquisas valiosas. Entre elas, a transfusão de plasma de pacientes curados para oferecer imunidade ao doente, projetos de respiradores alternativos e de testes mais ágeis. São estudos de destaque nacional e internacional que podem contribuir para reduzir os efeitos da pandemia. A ciência pode nos salvar e Goiás é um dos protagonistas do processo.