A inauguração da nova estação brasileira na Antártida Comandante Ferraz é uma sinalização positiva para a ciência. Com as instalações anteriores destruídas por um incêndio, em 2012, a pesquisa foi comprometida e vinha sendo realizada com dificuldade, em situação improvisada nos acampamentos, nos módulos provisórios ou no navio polar Almirante Maximiano.

A nova base tem uma estrutura futurista e moderna, com 17 laboratórios e capacidade para abrigar equipes de militares e cientistas responsáveis por estudos de enorme importância para o mundo.

O POPULAR acompanhou e documentou as pesquisas realizadas no continente gelado em uma expedição da Marinha realizada de 8 a 16 de março de 2011, e constatou in loco a abrangência das pesquisas, que incluem estudos climáticos, testemunhos do gelo, rios voadores, reprodução de aves, dispersão de vírus, camada de ozônio, algas marinhas, entre dezenas de outras.

Por sua localização e isolamento, o continente antártico tem importância estratégica para a ciência, um verdadeiro laboratório natural. Daí a necessidade do Brasil marcar sua presença, valorizar seus cientistas e investir na pesquisa. A humanidade agradecerá.