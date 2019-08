A Universidade Federal de Goiás (UFG) se prepara para o início do semestre letivo, no próximo dia 19, cheia de incertezas em razão do contingenciamento de verbas para a Educação, por parte do governo federal. Reportagem publicada na edição de ontem revela que a suspensão dos recursos deixa a instituição com déficit de 69% na área de custeio. Com uma situação complicada desde 2014, em razão dos bloqueios no orçamento e congelamento de reajustes, a universidade já sofre as consequências do aperto em áreas essenciais, como bolsas de estudo, laboratórios, estágios, monitorias, projetos de extensão, além dos serviços básicos de segurança, água, telefonia e energia. Trata-se de uma situação inquietante para a comunidade universitária e para a sociedade em geral, pois afeta a principal instituição de ensino superior do Estado, produtora de conhecimento, de pesquisas e trabalhos de grande valor científico. O cobertor é curto, sem qualquer dúvida, e os recursos disponíveis nos cofres públicos são limitados. No entanto, a Educação é uma área extremamente sensível para o País, com repercussão em diversos outros campos, e qualquer medida que a comprometa deve ser avaliada com muita responsabilidade.