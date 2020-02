O Brasil é um País com múltiplas realidades. Mas a coexistência de gente tão distinta num mesmo território jamais impediu o florescimento de uma identidade nacional. Em que pese a polarização política há anos reinante, e os resquícios ainda latentes da dinâmica colonialista na formação da sociedade, de modo geral os brasileiros se reconhecem uns nos outros. Há um espírito de corpo que, por fim, nos robustece como nação.

Nas próximas horas, quando aviões da Força Aérea Brasileira tocarem o solo de Anápolis trazendo a bordo o grupo de brasileiros resgatados da região de Wuhan, na China – epicentro da epidemia do novo coronavírus -, Goiás terá dado uma contribuição inestimável na solidificação desse espírito nacional. Aquele que acolhe, quando o mais simples seria repelir, assume um papel de liderança que só nas crises se manifesta.

E por isso mesmo é tão fundamental e singular.

O estigma do desastre do césio, pouco mais de 30 anos atrás, ainda está em cicatrização na alma do povo de Goiás. Mas isso só torna mais grandioso o desprendimento para com o País. Todos estão sempre de prontidão para colher os louros. Só os verdadeiramente fortes estendem a mão quando necessário. Sejam pois bem-vindos a Goiás!