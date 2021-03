A ideologização virulenta estava desviando a questão sanitária de seu debate mais premente. Sem programas de manutenção do emprego revalidados por parte do governo, baixo acesso ao crédito e com um volume crescente de contas a pagar, empresas, em especial as de pequeno porte, caminham ao colapso financeiro, o que invariavelmente vai aumentar demissões e

falências.

Ontem, porém, medida do governo do Estado de combate aos efeitos da pandemia teve o mérito de pelo menos encarar o verdadeiro problema, de cuja solução depende o sucesso de qualquer medida atrelada ao isolamento social. Foi anunciada a liberação de R$ 112 milhões através de empréstimos com 0% de juro para autônomos, micro e pequenos empresários de setores afetados pelo fechamento forçado.

Também será prorrogada a carência de pagamento de empréstimos de empresas que não demitirem nesse período.

Os próximos dias dirão do impacto desses medidas na economia goiana. Mas, de antemão, já é possível saudar o enfrentamento da crise com ações pautadas em questões relevantes, e não em tergiversações de cunho político-eleitoral.