A crise econômica, que tem o desemprego como uma de suas perversas consequências, pode estar por trás do aumento no número de goianos que foram em busca de uma vida melhor no exterior e voltaram em situação de vulnerabilidade.

Reportagem publicada nesta edição mostra que em 2018 mais de 800 brasileiros retornaram ao País nestas condições, das quais 32% são de Goiás, segundo relatório de programa ligado à ONU para apoio ao retorno voluntário e reintegração.

A maior parte desse porcentual é composta por pessoas de Goiânia, de Anápolis e Aparecida de Goiânia, que acabam vivendo experiências degradantes e traumáticas, algumas submetidas até mesmo à situação de escravidão.

Os casos podem incluir exploração sexual ou de mão de obra, que deixa marcas dolorosas em quem saiu do País acreditando em vida mais digna. Há décadas O POPULAR informa sobre a rota de tráfico de pessoas que leva vítimas de Goiás para a Europa, quase sempre para prostituição, submetendo mulheres à condições de escravidão.

A inteligência na investigação e a punição severa devem ser usadas sem moderação no combate ao crime, paralelamente ao apoio e reintegração das vítimas, marcadas por traumas profundos.