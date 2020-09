À medida que escolas em várias partes do mundo ensaiam um retorno, pesquisas vão oferecendo elementos capazes de influenciar o debate sobre a volta às aulas. No final de agosto, um estudo americano sobre o potencial de transmissão entre crianças apresenta resultados preocupantes. Segundo as pesquisadoras do Hospital Nacional Infantil de Washington, crianças infectadas podem transmitir a doença durante semanas, mesmo que não apresentem sintomas.

Publicado em 28 de agosto no site da revista médica Jama Pediatrics, o estudo apontou que um quinto dos pacientes assintomáticos e aproximadamente metade dos pacientes sintomáticos ainda estava transmitindo o vírus três semanas após a infecção inicial.

Ontem, segundo reportagem nessa edição, a Universidade Federal de Goiás constatou, pelos primeiros resultados do projeto Tendinha, que 40% das crianças e jovens positivados não mostraram nenhum sintoma, o que indica a possibilidade de se tornarem transmissores em potencial do

vírus.

Isso não significa que a análise para a retomada do ano letivo deva ser colocada em segundo plano. Apenas indica a necessidade de uma base sólida para a tomada de tão importante decisão.