O governo de Goiás confirmou ontem que começa já na próxima semana a aplicação da terceira dose da vacina em idosos institucionalizados, avançando depois para as faixas etárias, por ordem decrescente, conforme o calendário que se repetirá em todo o Brasil. O reforço anunciado nacionalmente pelo Ministério da Saúde chega em um momento em que mortes e internações de idosos voltam a crescer, indicando que os primeiros vacinados podem estar começando a perder a imunidade. Longe de levantar suspeitas sobre a eficácia das vacinas, a dose de reforço é uma evidência sobre o processo de aprendizado de uma doença desconhecida, agressiva e de grande poder de transmissão. A ciência avança em tempo real durante uma pandemia avassaladora. Se não houve tempo suficiente para adquirir aprendizado antes que milhares de mortes fossem registradas, a esperança é de que a consolidação do conhecimento tenha efeito duradouro para banir os efeitos trágicos do vírus. Por isso é importante valorizar a pesquisa científica e seguir rigorosamente as orientações de segurança, com vacinas, máscara e distanciamento, até que seja decretado o fim da pandemia.