Levantamento de dados feito pela reportagem do POPULAR identificou o grande crescimento de casos confirmados de coronavírus em bairros periféricos da capital. Os números mostram a migração dos setores nobres, onde começaram os registros, para regiões mais distantes do Centro. Embora não haja investigação científica da origem de casos, autoridades de saúde acreditam que o fenômeno possa ter relação com a utilização do transporte público por parte de trabalhadores, que acabam sendo submetidos a aglomerações arriscadas, absolutamente contraindicadas em tempos de pandemia. Outro aspecto que pode favorecer o maior número de doentes e mortos na periferia é o próprio relaxamento do comércio, menos sujeito à fiscalização, o que proporciona movimentação de pessoas e favorece a circulação do vírus. O mapeamento do contágio pode ser extremamente útil para que sejam traçadas políticas públicas sanitárias, de forma a bloquear o avanço da transmissão. Dados científicos são as ferramentas mais importantes para nortear decisões sobre restrições ou relaxamento, a despeito de toda a pressão exercida pelos setores econômicos, justificadamente ansiosos pela retomada.