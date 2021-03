No sábado, uma informação surgiu com potencial para aliviar o mar de angústias em que mergulhamos desde o recrudescimento da pandemia. Goiás terá, com a nova remessa de vacinas, imunizantes para atender 7,9% da população. Trata-se de mais robusta entrega desde o começo do processo, no já distante 18 de janeiro: 129,1 mil, o que representa 29,8% de tudo que já veio para o Estado.

Além do volume, muda também a estratégia. Com a garantia de regularidade nos repasses por parte do Ministério da Saúde, não haverá necessidade de estoques para a segunda dose. A dispensa de reserva técnica vai acelerar o ritmo de recebimento das doses de vacinas pelos goianos, justo no momento em que esse esforço se faz mais necessário.

Ainda há muitos desafios, como, por exemplo, a homogeinização do avanço, hoje bastante variável conforme a realidade regional. O maior carregamento também não apaga a omissão da União no ano passado, cuja consequência agora é a lentidão da vacinação.

Contudo, não deixa de ser uma notícias capaz de nos dar ânimo para seguirmos atentos aos protocolos sanitários, sem jamais abrir mão da nossa responsabilidade individual.