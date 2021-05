Enquanto na CPI da Covid no Senado um espetáculo de distorção da realidade se sucede a cada novo depoente, em estratégias formuladas mais para acobertar negligências do que para dar satisfação à população, os atropelos do processo de imunização se acumulam. O Brasil, que já foi referência mundial em termos de esforços para imunização em massa, parece ter desaprendido. Não faltam falhas logísticas que, ao fim e ao cabo, podem comprometer a proteção imunológica das pessoas.

Exemplo dessa descoordenação é o fato de pelo menos 1,9 milhão de vacinados terem recebido a 2ª dose do imunizante fora do prazo. Isso representa quase 14% de todas as pessoas atendidas com a Coronavac e com a Astrazeneca até 6 de maio.

Divulgados ontem, os números colhidos junto ao DataSUS expressam em parte as falsas garantias do Ministério da Saúde, que, de forma irresponsável, orientou municípios a aplicar os estoques nas levas de primeira dose, sob o argumento de que o fornecimento estaria regularizado. A promessa não se concretizou, resultando na falta de imunizantes aos que já haviam completado o prazo para a segunda dose. São números assim que, de forma urgente, precisam ser explicados.