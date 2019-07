Pelo menos até amanhã, segundo as previsões meteorológicas, a massa de ar polar deve continuar agindo sobre o território goiano. Em que pese a oscilação de temperatura, as mínimas prevista ainda vão exigir do poder público esforços de assistência social. Isso porque, após o fim de semana com os termômetros abaixo dos 10 graus, duas pessoas em situação de rua morreram, em razões ainda a serem confirmadas, mas provavelmente por hipotermia - quando o corpo sofre consequências, às vezes faltais, do frio.

Reportagem nessa edição revela que, na capital, a Secretaria Municipal de Assistência Social distribuiu mais de mil cobertores nos endereços com maior concentração de sem-teto.

Há também um trabalho de convencimento junto a essa população, nem sempre simpática à ideia de pernoitar em uma das unidades da Casa de Acolhida Cidadã, mas que precisa ser protegida e alertada para os perigos.

É fundamental, pois, que os serviços públicos de acolhimento sigam mobilizados até que a frente fria se dissipe por completo. Não apenas em Goiânia, onde a estrutura se mostra mais eficiente para o recebimento dessas pessoas, como também no interior.

O frio, que não é uma realidade familiar, não pode ser uma surpresa.