Dos tantos pensamentos alimentados durante a quarentena, a projeção do cenário para após o recuo da pandemia ganha espaço de destaque. Desse raciocínio dependem ações que podem desde já ser tomadas, tanto no âmbito do poder público, quando da iniciativa privada - passando inclusive pela nossa organização pessoal.

Contudo, a estruturação do Sistema Único de Saúde, o SUS, como pilar básico da cidadania, seja talvez o mais relevante legado do momento.

É importante que os gestores públicos tenham a dimensão desse sistema de amparo social, estabelecido na Constituição de 1988 e que volta e meia sofre contestações, sobretudo quando a austeridade no gasto público se faz mais necessária.

O SUS, pela envergadura que abrange todo território nacional, tem desempenho oscilante. Na média, o contribuinte não dispõe de um serviço satisfatório. Longas esperas por consultas e exames e escassez de mão de obra e insumos são uma constante.

Porém, o esforço de todas as esferas do poder para corrigir esses vácuos pode, se houver lucidez e visão de longo prazo, se estabelecer como uma rotina. Num País cuja população envelhece a passos largos, consolidar o SUS vai além do ponto de vista estratégico e assume caráter humano.