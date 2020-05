Desde a segunda quinzena de março o País convive com medidas de isolamento social, como o fechamento de comércio de bens e serviços não-essenciais. A ausência de um horizonte sobre até quando o sacrifício será exigido, pelo simples fato de que a ciência ainda não dispõe de elementos capazes de traçar de forma inequívoca uma saída, estimula afrouxamento das medidas. Nessa edição, reportagem mostra que 160 cidades goianas estão com mais da metade da população de volta às atividades.

Nessa toada, localidades que resolvam relaxar suas medidas de isolamento antes de uma queda consistente do número nacional de contaminações podem ser surpreendidas por um súbito aumento posterior dos casos, com pressão sobre os sistemas de saúde. Há um período um tanto silencioso entre a contaminação e a doença, entre a doença e a necessidade de atendimento hospitalar e do hospital para a curva de mortalidade.

É preciso levar o tempo em consideração e observar o que foi feito em países que cruzaram o pico com menos danos.

Estudos preliminares indicam que o isolamento social no Reino Unido é de 73%. Na China, chegou a 85%. Urge que achemos

a nossa medida, de forma solidária e responsável.