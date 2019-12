A situação não é exatamente nova. Um estudo conduzido pela Confederação Nacional de Transporte (CNT) nesse ano já apontava como ruim ou regular o estado geral do trecho da rodovia GO-010, que liga a capital à Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo reportagem na edição de ontem, o documento analisa rodovias sob a perspectivas técnicas como geometria, sinalização e qualidade de pavimento. De Goiânia até Leopoldo de Bulhões, o levantamento classifica a GO como ruim, com leve melhora nas imediações de Vianópolis.

O resultado não é integralmente reconhecido pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que acredita haver boas condições de tráfego na GO-010. E pondera que os parâmetros exigidos em quesitos como plataforma, por exemplo, não são encontrados em rodovias brasileiras.

Em que pese as visões dissonantes sobre a rodovia, um número se faz concreto: Três mortes foram registradas nesta via na última semana depois de dois graves acidentes. Pelo menos outros dois acidentes sem vítimas ocorreram no período. Diante do quadro, cabe ao cidadão reforçar a vigilância ao trafegar pela rodovias e, ao poder público, continuar e ampliar ações que garantam mais segurança.