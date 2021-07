O conjunto de medidas para a retomada das aulas presenciais também na rede pública traz esperança para um dos setores mais negligenciados na pandemia. Enquanto segmentos com capacidade de pressão política obtiveram consentimentos para operar, as escolas ficaram num limbo que agora começa a se dissipar.

Reportagem na edição de ontem detalhou o esquema para a retomada na rede pública de Goiás, inclusive chamando a atenção para o fato de 89 escolas serem dispensadas do rodízio de alunos, a partir de 2 de agosto, por terem menos de 100 alunos e portanto capacidade de prover distanciamento. Todas as demais unidades devem ter as regras definidas junto ao Comitê de Operações Emergenciais e lembradas diariamente pelos professores.

O prolongamento do isolamento social e a falta de convivência com seus pares vinham trazendo danos à saúde física e mental das crianças, o que vai além da perda pedagógica. Nas camadas menos favorecidas, o fim das aulas ainda agravou a insegurança alimentar. Daí a importância de se valorizar esse retorno, mantendo sempre a vigilância sobre os indicadores da pandemia, para eventuais manobras que se façam necessárias.