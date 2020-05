Reportagem na edição do fim de semana mostra detalhes da rotina estressante a que são submetidos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que estão na frente de combate aos efeitos da Covid-19. Entre a responsabilidade da profissão e o medo de serem contaminados, ou transmitir o vírus para a família, esses trabalhadores enfrentam uma angústia diária com pacientes graves, tentando salvar vidas e resguardar a própria. Goiás já tem um caso de morte e outros 73 de contaminação, suspeitos ou confirmados, entre esses profissionais.

Só no Hospital de Urgências de Goiânia há mais de 120 servidores afastados, de diferentes áreas, com sintomas suspeitos. Alguns deles denunciam más condições de trabalho, como a falta de equipamentos de proteção individuais adequados. Foi isso que motivou um grupo de enfermeiros a fazer um protesto silencioso em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no Dia do Trabalho. A manifestação pacífica acabou se transformando em tumulto, quando um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro passou a agredir os profissionais. Um ataque inadmissível a trabalhadores que estão arriscando sua vida para salvar a de outros. Eles só merecem aplausos.