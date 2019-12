Em agosto desse ano, quando o Orçamento da União começou a ser discutido no Congresso, o aperto do cinto já se anunciava.

Exemplo: os recursos discricionários dos ministérios e órgãos federais, onde há maior possibilidade de manejo por parte dos gestores, sofrerão redução de

R$ 13 bilhões em 2020, isso na comparação com este ano que chega ao fim.

Tratam-se de despesas com investimentos e custeio da máquina pública, tais como pagamento de contas de água, luz, transporte e pagamento de bolsas.

O Orçamento 2020 vai aportar nessa rubrica um total de R$ 89,1 bilhões.

O valor aprovado para esse ano é de R$ 102,4 bilhões, mas acabou sendo reduzido para cerca R$ 94 bilhões com os contingenciamentos.

Sob qualquer perspectiva, fica patente a necessidade de ajuste dos gastos, por meio de algum sacrifício.

E não somente no seio do governo federal, mas de todos os entes. Nesse contexto, o Senado demonstra desconexão ao desembolsar neste ano R$ 6,5 milhões só com passagens aéreas, aquáticas e terrestres pessoais - sem contar as viagens oficiais, bancadas por outra rubrica. Embora seja um valor incapaz de, sozinho, oxigenar as contas do País, é também de atos simbólicos que se faz a responsabilidade.