A desconfiança em torno da dívida pública crescente, manifesta nas taxas cobradas pelos títulos

do Tesouro, bem como o desemprego galopante e a pressão inflacionária, dão a dimensão do desafio para a economia.

O endividamento do governo chegou a R$ 6,5 trilhões, maior patamar da série histórica iniciada em 2006 - muito disso justificado pela necessidade social de se dar suporte aos menos favorecidos durante a pandemia.

Mas é hora de se

defrontar com o desafio.

Na sexta-feira, a Coalizão Indústria, grupo de empresários com representantes de mais de dez setores, esteve em videoconferência com o ministro Paulo Guedes. Queriam subsídios

para encaminhar os orçamentos de 2021. Hoje, há uma alta de consumo, com os bilhões injetados a bordo do auxílio- emergencial. Isso gerou demanda, parques industriais a pleno vapor e até escassez de matéria-prima com reflexo nos preços.

Mas como vai ser no ano que vem? Para que as empresas invistam e ofereçam empregos, é preciso previsibilidade.

É importante, pois, que o governo seja transparente sobre as reais perspectivas de andamento das

reformas tributária e administrativa no Congresso. Qualquer coisa fora disso é caminhar no escuro.