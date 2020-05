Foram as 24 horas mais dramáticas da pandemia no Estado. Em live nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado afirmou a superação da marca de mil infectados no território goiano, com mortes saltando de 38 para 46 em um dia. Diante desse recorde, e em razão da evolução relativamente controlada da doença em Goiás, se faz necessária mais do que nunca a observância da experiência não só em outros países, mas em outras unidades da federação.

Em São Paulo, epicentro da covid-19 no Brasil, com quase três mil mortes, familiares se ressentem da falta de informações dos pacientes internados em hospitais de campanha. Na estrutura montada na área do Estádio do Pacaembu, por exemplo, nem tudo que se dá sob as tendas brancas é comunicado com clareza. Na terça-feira, o local abrigava 151 pessoas em seus leitos.

Questionada sobre o assunto, a Secretaria Municipal de Saúde informou, em nota, que as informações referentes ao estado de saúde dos pacientes são repassadas exclusivamente via contato telefônico.

Nesse momento de elevação da curva em Goiás, pois, é importante a antevisão de situações que possam, de alguma forma, conflagrar ainda mais o ambiente de atendimento aos doentes.