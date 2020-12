Os setores de Educação em Goiás já se mobilizam para estabelecer um calendário de retomada das aulas presenciais no próximo ano, com a perspectiva concreta da vacinação em janeiro, na melhor das hipóteses, ou fevereiro de 2021. Reportagem nesta edição revela que a Secretaria de Educação do Estado, por exemplo, que reúne o maior número de estudantes de todas as redes, estabeleceu um cronograma de escalonamento e rodízio a partir do dia 18 de janeiro para professores e 25 de janeiro para o primeiro grupo de alunos.

A previsão é de que seja mantido o ensino híbrido até que toda a população esteja vacinada. A área de Educação foi, sem dúvida, uma das mais prejudicadas pela pandemia, na medida em que aprofundou as desigualdades já existentes no País, elevou a evasão, desestimulou jovens. Foi um ano perdido, o que representa muito para o Brasil, já prejudicado por precários indicadores de ensino. Planejar a retomada é um ato de responsabilidade, desde que garantindo a segurança completa de alunos e funcionários, em ambientes protegidos, com afastamento e outras medidas preventivas. Enquanto isso, espera-se a divulgação e agilização do plano de vacinação, para que o País possa retomar integralmente suas atividades.