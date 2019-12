As fortes chuvas carregadas por ventos de domingo deixaram marcas de sua potência pela paisagem, sobretudo em Aparecida de Goiânia. Além da queda de uma igreja evangélica - pouco mais de uma hora antes do culto, o que daria uma dimensão muito maior à tragédia -, houve casas destelhadas no Parque Hayala. E os efeitos da fúria do clima ainda se fazem sentir por toda a região metropolitana.

Com suas precipitações mal distribuídas, intercalando meses de seca com um período chuvoso, Goiás tem uma situação peculiar - mas que ainda assim, ou talvez por isso, mereça atenção por parte do poder público. Sobretudo no que tange a assistência aos desabrigados das faixas menos favorecidas da população.

De acordo com o Emergency Events Database, uma base de dados de desastres naturais e tecnológicos, fenômenos climáticos extremos afetaram 57,3 milhões de pessoas em 2018. Novos dados saem em fevereiro.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elegeu a poluição do ar e as mudanças climáticas como uma das dez maiores ameaças à saúde global. É importante, senão vital, que nossas cidades estejam preparadas, tanto para mitigar o sofrimento dos atingidos, quanto para agir preventivamente contra os desastres.