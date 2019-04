A falta de manutenção nas estradas, o volume de chuvas acima da média e as dívidas acumuladas junto às empreiteiras transformam alguns trechos de rodovias goianas em campo minado, terreno propício para prejuízos e acidentes graves.

Reportagem nesta edição alerta para alguns desses trechos na GO-070, estrada de grande importância para transporte de gado e escoamento agrícola. A situação tornou-se tão precária que exigiu a intervenção do Ministério Público da comarca de Itapirapuã, que recomendou ao Estado a recuperação da via no prazo de dez dias.

A medida leva em consideração o risco de vida para quem trafega pelo local, já que enormes buracos obrigam os motoristas a fazer desvios bruscos, o que eleva a possibilidade de perda de controle do veículo. Goiás, como o restante do País, é totalmente dependente do transporte rodoviário para cidadãos comuns e para o transporte de cargas, já que não houve investimentos em outros modais, como o ferroviário.

Diante da realidade, a manutenção ininterrupta das estradas deve estar entre as prioridades de governo. É inadmissível que buracos se tornem ameaça para cidadãos que pagam impostos com a promessa de receber serviços em troca.