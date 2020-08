Há apenas poucas décadas a defesa do meio ambiente era encarada como um debate menor, um assunto de ativistas “ecochatos”. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio 92, foi um marco importante para que o Brasil aprofundasse a discussão sobre um setor determinante para a manutenção da vida no planeta. O jornalista Washington Novaes, que faleceu na madrugada de ontem, foi fundamental para abrir os olhos da população para a relevância do desafio que se impunha com cada vez maior gravidade. Pioneiro na luta pela preservação ambiental, pela qual foi reconhecido internacionalmente, Washington contribuiu de forma qualitativa, com informações científicas, para alertar sobre o processo acelerado de destruição em Goiás, no Brasil e no mundo. Seu legado deve se perpetuar como um aprendizado valioso em um momento em que recursos naturais enfrentam grave comprometimento e ameaça de escassez. Intrinsicamente ligada à sustentabilidade econômica, à qualidade de vida e à própria sobrevivência, o meio ambiente é, sem dúvida, um dos temas mais prioritários da atualidade. Seus protetores são defensores da vida.