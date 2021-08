Com a estiagem severa e prolongada deste ano, Goiás se prepara para enfrentar uma temporada desafiadora, com risco de desabastecimento. Reportagem na edição de sábado mostra que o Rio Meia Ponte, manancial que abastece a capital e cidades da Região Metropolitana de Goiânia, está com cerca de 60% da vazão registrada no mesmo período do ano passado, o que acende a luz de alerta. O Ministério Público encaminhou solicitação à Saneago, concedendo o período de dez dias para que a empresa de saneamento aponte as cidades que enfrentam a possibilidade de sofrer desabastecimento e as medidas tomadas para contornar a situação. Ao mesmo tempo que cabe à população fazer uso comedido da água, evitando desperdício, é preciso também que prefeituras e Estado promovam ações emergenciais, mas principalmente preventivas para evitar o desabastecimento. Recuperação de mananciais, preservação de matas ciliares, conservação de nascentes e fiscalização dos grandes consumidores, com regras para o limite do uso, são providências que devem fazer parte da rotina das gestões públicas. Só assim será possível minorar o impacto das mudanças climáticas e do desastre ambiental em curso.