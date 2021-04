Ajudar é preciso

Uma das características marcantes do brasileiro, em especial do goiano, é a solidariedade. Sobram exemplos de campanhas em prol de necessitados que cumpriram objetivos.

Este momento de pandemia exige outra vez que o coração fale mais alto e desperte o desejo de ajudar os que precisam. E são muitos.

A Covid-19 expõe seu lado mais cruel quando tira a vida de familiares próximos, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Mas há uma outra face, também dolorosa e que está por toda parte, muitas vezes bem ao nosso lado: a fome. As necessárias medidas restritivas para tentar conter o contágio provocam como efeito colateral dificuldades para empresários e trabalhadores, custando para muitos o fim de seus negócios e empregos. Já são mais de 13,4 milhões de desempregados no País e cerca de 27 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza.

Daí a importância da solidariedade. Nunca tantos precisaram da ajuda de quem tem um pouco mais. Por isso vale o convite para consultar a lista de entidades que recebem doações para distribuir aos carentes, conforme reportagem publicada na superedição do fim de semana do jornal e que está disponível no www.jornalopopular.com.br. São instituições estruturadas que fazem a ponte entre os carentes e aqueles que têm a intenção de oferecer algo, mas não sabem como.