A pandemia do coronavírus não só escancarou, como aprofundou as desigualdades.

O fenômeno se observa sobremaneira na educação. Milhares de estudantes dividem um ou dois cômodos com familiares, sem internet, num momento em que as aulas virtuais se firmam como alternativa no enfrentamento da crise sanitária. Ao término, haverá um abismo educacional maior do

que aquele de março.

É nesse contexto que o Congresso discute o novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que substitui o que vai viger até dezembro. O debate tangenciado por questões ideológicas menores precisa ser encarado, diante da queda de arrecadação dos entes públicos. Porém, com a passagem de quatro ministros da Educação em 18 meses, o governo federal tenta mais tempo antes de dar andamento a PEC com as novas regras.

Nove em cada 10 municípios brasileiros têm no Fundeb mais da metade da fonte de receita para a Educação. As hesitações políticas na análise da proposta são só um retrato do tratamento dispensado em Brasília ao principal vetor de desenvolvimento inclusivo, que é a educação. Ainda dá para se reverter isso.