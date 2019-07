O texto-base da Reforma da Previdência aprovado na Câmara dos Deputados excluiu os regimes próprios de Estados e Municípios, mas esse é um debate também urgente, do qual a nação não pode se afastar. Reportagem nessa edição mostra que Goiás é a 8ª unidade da federação com mais funcionários públicos inativos. São 71.124 servidores aposentados do Estado e das prefeituras, indicam dados da Secretaria da Previdência do Ministério da Economia.

Nesse levantamento, há reflexos também do que se observa no mercado de trabalho. Embora o número de servidoras aposentadas em Goiás seja três vezes superior a dos homens aposentados, elas recebem em média R$ 1.219,56 a menos nos benefícios.

O presidente do Senado Davi Alcolumbre afirmou ontem que espera incluir Estados e municípios na reforma da Previdência. Há um entendimento de manter o texto da reforma aprovado pela Câmara para agilizar a tramitação deste. Uma nova PEC seria criada pelo Senado para complementar a proposta da reforma, incluindo Estados e municípios.

Independentemente da estratégia, é fundamental que a situação de Estados e municípios seja encarada com a seriedade que os números exigem.